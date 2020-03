Coronavirus, la Millenaria ha annulata la fiera dell’antiquariato del 14 ae 15

GONZAGA -Annulata anche la fiera dell’antiquariato in programma per sabato 14 e domenica 15 marzo nei padiglioni della Fiera Millenaria di Gonzaga. “Visto il protrarsi delle misure di tutela della salute pubblica in Regione Lombardia e le conseguenti difficoltà organizzative, è cancellata per motivi cautelativi la manifestazione “Del C’era una Volta” in programma per sabato 14 e domenica 15 marzo. La manifestazione sarà riprogrammata in data da definire. Restano, ad ora, confermati gli altri eventi in calendario, compresa la Fiera dell’Elettronica del 28 e 29 marzo e le successive edizioni del mercatino d’antiquariato “Del C’era una Volta” previste per domenica 17 maggio e per il weekend del 17 e 18 ottobre”, comunica l’ente fiera. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici della Fiera: tel. 0376.58098, info@fieramillenaria.it.