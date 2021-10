AGGREDITO E RIDOTTO IN FIN DI VITA DOPO LA LITE IN VIA BONOMI

MANTOVA Una lite tra extracomunitari in via Bonomi si è tragicamente trasformata in un tentato omicidio. Un ventenne è stato infatti ferito (forse da una coltellata) al termine di un diverbio con un suo connazionale nei pressi dell’ex ufficio postale. I due avrebbero prima iniziato ad insultarsi per poi venire alle mani, ma è ancora da capire con che cosa sia state ferito il giovane trasportato in fin di vita al Poma. L’aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri, che hanno transennato la via per i rilievi. Nel frattempo indicazioni utili alle indagini dovrebbero arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere posizionate lungo la via.

