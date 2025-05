Butta il salvaslip nel bidone, multata

Mantova Esce di casa con una minuscola borsina di plastica contenente un po’ di carta e, avvolto in essa, un salvaslip. Il tutto da gettarsi nel primo cestino di raccolta della via (lo stesso in cui molti gettano le deiezioni canine tolte dal marciapiede). Ma a sorprendere questo conferimento in violazione del regolamento di Polizia urbana è un agente accertatore che vede, ferma e verbalizza.

«Noi scriventi, in data odierna, alle ore 8.20 vedevamo la signora [omissis] uscire da piazza 80° Fanteria a piedi con una borsina bianca e dirigersi al cestino di fronte alla farmacia, e introdurre la borsina nel cestino ammettendo di aver gettato quella borsina contenente carta e un salvaslip. Dichiara di non farlo mai».

Un conferimento di rifiuti non riciclabili che costerà alla signora 500 euro di sanzione amministrativa, che vanno a equipararla a quei “furbetti” delle spazzature che gettano armadi o materassi o sacchetti nei fossi o nelle vie dei quartieri non videosorvegliati.

Dal canto suo la signora si limita a dichiarare nel verbale che quella era «la prima volta che utilizzava il cestino» a quello scopo, e in aggiunta la considerazione personale che «è un assurdo questa situazione», soprattutto in considerazione della disparità fra violazione e sanzione.