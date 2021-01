Cappellari pilota il congresso cittadino ma lascia il consiglio. Entra Tonelli

MANTOVA «Sono orgogliosa della scelta del segretario provinciale Antonio Carra che mi ha indicato come referente a Mantova città per coordinare e organizzare lavori e attività della sezione cittadina della Lega. Importanti le sfide che mi attendono: traghettare la Lega al prossimo congresso cittadino e organizzare la sezione in vista delle future sfide elettorali, fermo restando il mio ruolo di consigliere regionale». Così Alessandra Cappellari che, contestualmente comunica l’abbandono del suo ruolo in consiglio comunale. «Preannuncio sin da ora – aggiunge Cappellari – che intendo concentrarmi attivamente nel potenziare il collegamento tra la sezione della Lega, i militanti ed i cittadini mantovani. Ho già iniziato a radunare gli attivisti che tanto si sono spesi nell’ultima campagna elettorale».

nell’aula di via Roma la Cappellari lascia il posto a Tommaso Tonelli, che inizia il suo percorso nelle file del gruppo Lega, «certa che lui, unitamente al capogruppo Andrea Gorgati e al vicepresidente del consiglio Eugenio Anceschi, saprà mantenere saldo il testimone e porterà avanti un’opposizione che non farà sconti all’amministrazione che governa la città. Auguro a tutti loro e a tutti noi un buon lavoro, che non potrà che essere costruttivo vista l’attenzione che abbiamo dimostrato sin da subito nei confronti dei problemi dei cittadini. Un ringraziamento va anche al mio predecessore Alessandro Bondanza, per quanto ha fatto sinora», conclude Cappellari.