Cappellari, vaccini ai docenti frontalieri? Mal comune

MANTOVA «Insegnanti frontalieri esclusi dalle liste di vaccinazione? Il problema purtroppo c’è ma non è solo Lombardo». Lo afferma il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, rimarcando che la nostra regione sta aspettando direttive da Roma per risolvere questa criticità.

«Abbiamo sollecitato chi di dovere ritenendo urgente risolvere un problema che non hanno solo i frontalieri lombardi ma altri docenti fuori regione, e non quelli che insegnano in Lombardia: la nostra regione – prosegue Cappellari – garantisce i vaccini a tutti gli insegnanti delle scuole lombarde, indipendentemente dalla loro residenza, e ha tolto l’obbligo di domiciliarsi da un medico lombardo. Lo stesso deve però avvenire per i lombardi che lavorano nelle altre regioni, dove invece si vaccinano solo i residenti, come in Emilia Romagna. Personalmente ho anche preso contatti con colleghi consiglieri Lega della regione confinante perché possano intervenire per aiutare nella soluzione del problema», conclude Cappellari.