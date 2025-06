Diffide agli ospedali sui vaccini ai neonati: legale mantovana denunciata presso 7 procure. Il precedente della Baby web reputation

MANTOVA La Società Italiana di Neonatologia (Sin), affiancata dalla Società Italiana di Pediatria, ha depositato esposti alle procure di Torino, Milano, Brescia, Mantova, Lodi, Rimini e Roma contro l’avvocato mantovano Camilla Signorini, ideatrice delle cosiddette “diffide culla”. Le lettere, inviate a reparti nascita in tutta Italia intimano al personale sanitario di astenersi, in assenza di consenso scritto dei genitori, da mascherine per la madre, prelievi ematici o di Dna del neonato, tamponi, profilassi con vitamina K, somministrazione di nirsevimab contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e qualunque vaccinazione di routine; in caso di inosservanza si minacciano azioni risarcitorie fino a 100 mila euro. Nel mandato alle procure Sin ipotizza l’esercizio abusivo della professione, truffa, pubblicazione di notizie false e tendenziose, procurato allarme. Secondo i firmatari dell’esposto, i divieti indicati nelle diffide confliggono con linee guida nazionali e con il dovere dei medici di prevenire rischi immediati per il neonato. Nelle querele si analizzano tutti i punti contenuti nelle “diffide”, elencando i potenziali problemi per il neonato nel caso in cui i medici, nel timore di una richiesta di risarcimento danni, si attenessero al rispetto delle imposizioni. Le direzioni sanitarie hanno confermato che continueranno ad applicare i protocolli ministeriali su igiene, vaccinazioni e screening, segnalando eventuali dinieghi formali alle autorità competenti. L’inchiesta dovrà stabilire se le comunicazioni dell’avvocato costituiscano mera consulenza legale o sconfinino in prescrizioni sanitarie riservate ai medici. Nel frattempo, i reparti nascita degli ospedali mantengono l’obbligo di informare i genitori e di garantire, in caso di rifiuto, la tracciabilità delle decisioni nell’interesse del neonato.

Dalla Baby web reputation alle diffide “no-vax”

L’iniziativa delle cosiddette diffide no-vax agli ospedali da parte dell’avvocato Camilla Signorini non è la prima nell’ambito della difesa dei diritti dei bambini. Nel 2017 Signorini aveva ottenuto un accordo davanti ai giudici tra genitori separati relativamente alla pubblicazioni di foto di figli minorenni su piattaforme social quali Facebook o Instagram. Camilla Signorini è stata fra i primi legali che ha iniziato ad inserire la clausola sulla “baby web reputation” negli accordi davanti al giudice e difensore di una delle parti. In questo ambito il provvedimento del tribunale di Mantova del 6 aprile 2017 è ritenuto un importante precedente in materia di diritto alla privacy dei minori in rete. Il decreto sigla gli accordi presi dai genitori innanzi al Collegio, tra cui anche l’impegno, da parte di madre e padre “a non pubblicare alcuna fotografia sui social dei minori e ad eliminare tutte quelle a tutt’oggi da loro stessi postate”. “L’accordo – aveva spiegato lo stesso legale – è intervenuto prima di arrivare davanti ai giudici. Siamo riusciti a pervenire a questa conclusione molto importante, a Mantova non era mai stato sottoscritto un accordo simile”. Quanto alle “diffide culla” vengono viste dalla difesa di Signorini come una sorta di continuum in questa battaglia per la tutela dei diritti dei minori.