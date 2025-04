Dott. Aaron Ongari: da sabato 19 aprile al via la nuova rubrica su Sport, Salute e Benessere

Sei appuntamenti con cadenza quindicinale dove il dott. Aaron Ongari (chinesiologo clinico, posturologo e personal trainer) spiegherà ai lettori de “la Voce di Mantova” argomenti chiave legati al movimento, alla postura e alla performance fisica L’obiettivo è fornire informazioni chiare, aggiornate e utili a tutti, indipendentemente dall’età e dal livello di preparazione fisica

MANTOVA – In occasione della Giornata Mondiale dello Sport, ho il piacere di inaugurare questa rubrica esclusiva, dove approfondiremo argomenti chiave legati al movimento, alla postura e alla performance fisica. Ogni due settimane pubblicherò un articolo su tematiche di interesse o problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare, aggiornate e utili a tutti, indipendentemente dall’età e dal livello di preparazione fisica.

CHI SONO

Sono il dott. Aaron Ongari, mantovano di origine e spagnolo d’adozione. Ho conseguito quattro titoli universitari e oltre dieci diplomi sportivi, specializzandomi in Chinesiologia Clinica. La mia Laurea Magistrale LM-67 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (con voto 110 e lode) mi ha abilitato alla somministrazione di esercizio fisico terapeutico, preventivo ed adattato alle patologie e alla fascia d’età.

Il Chinesiologo è il professionista per il benessere e la salute riconosciuto per legge (decreto legislativo 28 febbraio 2021, num. 36, art. 41) aderendo all iniziativa per la salute scientificamente e globalmente riconosciuta come Exercise is Medicine®.

Mi occupo di FKT (Fisio chinesi terapia), ovvero la “terapia del movimento per il corpo”.

Questo approccio si basa sulla rieducazione motoria e posturale, adattata alle caratteristiche individuali ed è fondamentale per il recupero funzionale da infortuni, lesioni, post-operatorio e dolori muscolo-scheletrici.

Oltre alla Chinesiologia, sono specializzato in analisi posturale e posturologia, per individuare e correggere gli squilibri muscolo-scheletrici. Oggi più che mai, problemi posturali e asimmetrie sono causa di dolori e colpiscono tutte le fasce d’età, tematiche che approfondiremo nei prossimi articoli.

Ho una specializzazione in Preparazione atletica e Personal Training, con esperienza nel miglioramento delle prestazioni sportive per neofiti, appassionati e, come avrò modo di raccontarti, per atleti di altissimo livello. La mia formazione universitaria internazionale è stata un grande valore aggiunto per le competenze acquisite.

IL MIO PERCORSO

Ho trascorso 11 anni all’estero per motivi di studio e lavoro, conseguendo due Master Universitari:

• Fisioterapia Sportiva e Riabilitazione Fisica

• Personal Training e Alto Rendimento

A differenza dell’Italia, in Spagna il titolo di Personal Trainer è una specializzazione universitaria, che mi ha permesso di sviluppare competenze avanzate nell’allenamento individuale e di squadra, considerando, sia a livello amatoriale che professionale.

Ho collaborato con l’Unità del Dolore dell’ospedale di Granada, trattando casi clinici delicati nel recupero post-operatorio (protesi, tumori, scoliosi) e con una Clinica di ginecologia, come esperto di pre e post parto, alterazioni posturali legate alla gravidanza, diastasi e pavimento pelvico.

Nel corso della mia carriera ho avuto il privilegio di collaborare con importanti federazioni sportive, tra cui:

• FIPL (Federazione Italiana Powerlifting)

• FIN (Federazione Italiana Nuoto e Salvamento)

• FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)

• FEDAS (Federazione spagnola attività subacquee)

Attualmente sono preparatore atletico e posturale del Pluricampione del mondo e recordman di Apnea profonda, Davide Carrera, e alleno il dott. Francesco Scoti, terzo classificato al Campionato di Spagna di Apnea.

ORA IN ITALIA, A MANTOVA

Dopo oltre un decennio all’estero, da circa un anno sono tornato in Italia, dove seguo:

• Rapid Olimpia: preparatore fisico e responsabile della prevenzione e recupero infortuni per la prima squadra (II Categoria) e la Juniores (Regionale).

• Volley Piadena: educatore motorio posturale per le U13-U14 e preparatore atletico per la Seconda Divisione.

• L. Rubes, giovane talento Asolano, che ha partecipato al mondiale di go-kart di quest’anno, in qualità di preparatore posturale e fisico di forza e resistenza.

ESPERIENZE CON I MIGLIORI ESPERTI DEL SETTORE

Durante la mia carriera, ho avuto la fortuna di apprendere direttamente da grandi professionisti del settore, tra cui:

• Pepe Conde. Preparatore fisico della Nazionale Spagnola di Calcio e del Siviglia.

• Oscar Peña. Ex atleta olimpico di judo.

• Julio Tous. Ex preparatore atletico di Rafael Nadal ed ex della forza per la Juventus.

• Riccardo Rollo. Medaglia d’oro europea in Stacco da Terra

• Carola Garra. Pluri recordwoman di Squat e Panca piana

• Vincenzo Canali. Preparatore posturale di innumerevoli campioni olimpici di ginnastica artistica, acrobatica e di salto con l’asta.

Ai quali devo a tutti molto, professionalmente e umanamente parlando.

UN APPROCCIO DIRETTO E CONCRETO

Il mio obiettivo è fornirvi informazioni pratiche, dirette e applicabili, basate su anni di studio e lavoro sul campo, sia nell’alto rendimento sportivo, fitness e palestra, che nell’esercizio fisico per la salute e il benessere adattato alla patologia.

Vi aspetto al prossimo articolo (sabato 19/04/25) , con la speranza di poter esservi di aiuto e di vostro gradimento. E se hai domande o temi che vorresti approfondire, scrivimi!

Prima muoviti bene, poi muoviti molto.

Un cordiale saluto e buon allenamento!

Dott. Aaron Ongari

Chinesiologo clinico, posturologo e personal trainer.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SU LA VOCE DI MANTOVA CON IL DOTTOR ONGARI

• Sabato 19/04/25 – CHINESIOLOGIA. Cos’è, come funziona e come viene applicata nel recupero post-operatorio e nel trattamento delle lesioni.

• Sabato 03/05/25 – ALTERAZIONI POSTURALI E ASIMMETRIE. Le principali problematiche che colpiscono la popolazione di ogni età (lombalgia, cervicalgia, dolori a ginocchio e alla spalla).

• Sabato 17/05/25 – DIASTASI E SUOLO PELVICO. Prevenzione e recupero nel pre e post-parto.

• Sabato 31/05/25 – ALLENAMENTO DELLA FORZA. Sviluppo muscolare, potenziamento e benefici dell’allenamento della forza a tutte le età.

• Sabato 14/06/25 – ESERCIZIO FISICO ADATTATO ALLA PATOLOGIA. I benefici del movimento per patologie metaboliche e in caso di diabete, ipertensione, asma, protesi, tumori e altre condizioni cliniche.

• Sabato 28/06/25 – LESIONI SPORTIVE PIÙ COMUNI. Infortuni tipici di nuoto, calcio e pallavolo (schiena, caviglia, spalla): come prevenirli e trattarli nel modo più efficace.