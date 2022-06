Elezioni in 9 comuni: alle 12 la media votanti era del 18,92%. A Pomponesco la percentuale più alta (26%)

MANTOVA Per le elezioni in 9 comuni mantovani alle 12 di oggi aveva votato il 18,92% degli aventi diritto; alla precedente tornata la media provinciale era stata del 23,17%. Fari puntati soprattutto sui tre comuni in cui si è presentata una sola lista: Bozzolo, Gazzuolo e Pomponesco, per i quali è necessario raggiungere il quorum del 40% per evitare il commissariamento. Alle 12 a Pomponesco aveva già votato il 26,37%; a Gazzuolo il 21,01% e a Bozzolo il 20,42%. Dei comuni con più liste è Moglia quello in cui alle 12 aveva votato la percentuale più alta di aventi diritto: 22,14%. Riguardo ai 5 referendum popolari, in Lombardia oggi alle 12 aveva votato il 7,58% degli aventi diritto.

