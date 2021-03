Elezioni per il presidente della Provincia, slittano ancora le elezioni

MANTOVA – Niente comizi elettorali e niente elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. La data del 31 marzo prossimo, già fissata in precedenza e adottata il 16 febbraio scorso, subirà uno slittamento ulteriore, dopo il primo rinvio dato alla scadenza del mandato di Beniamino Morselli, che avrebbe dovuto concludersi nel dicembre 2020.

La comunicazione è avvenuta tramite un atto di indirizzo presidenziale di qualche giorno fa. Il motivo, come si legge nel nuovo decreto, trova ragione nell’attuale scenario epidemiologico da covid-19.

Dunque, una misura precauzionale, anche se nel caso non si tratta di una consultazione popolare, ma di un voto riservato ai soli amministratori (sindaci o consiglieri) dei comuni virgiliani. In ogni caso, le misure igienico-sanitarie cautelari hanno indirizzato Morselli alla decisione di sospendere temporaneamente l’attività dell’ufficio elettorale già predisposto da febbraio a Palazzo di Bagno.

La nuova data teorica – fatti salvi ulteriori rinvii – per i comizi elettorali e per le elezioni rientra nei 60 giorni previsti dalla legge del 26 febbraio scorso. Pertanto, la nuova consultazione dovrebbe avvenire entro il prossimo 31 maggio.