Forza Italia Mantova, Michele Falcone nuovo commissario provinciale

MANTOVA – Michele Falcone è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia per la Provincia di Mantova. L’annuncio, da parte del commissario regionale del partito Alessandro Sorte, è arrivato nella tarda mattinata di ieri. “A lui i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che darà grande slancio alle attività del movimento in tutta la provincia, coinvolgendo tante persone che credono nel nostro movimento e nei suoi ideali”, ha affermato l’onorevole azzurro e commissario per la Lombardia Alessandro Sorte rivolgendosi al consigliere comunale ed ex assessore ai lavori pubblici di Castiglione delle Stiviere. E sul presente e sull’immediato futuro del partito forzista, per quanto riguarda i confini virgiliani, il neo commissario mantovano di FI, sembra avere le idee molto chiare sulle azioni da mettere in atto e sui propositi da raggiungere: “Ringrazio Nicola Sodano per il suo impegno in questi mesi. Mi metterò subito al lavoro con il vice coordinatore Franco Nodari, i nostri amministratori ed i dirigenti nazionali e locali per far crescere Forza Italia nella provincia di Mantova e per renderla inclusiva. Porte aperte dunque per i civici e non, come l’amico Enrico Lungarotti che è rientrato nelle fila azzurre. L’obiettivo è aprire una sede territoriale, ormai chiusa da tempo, e raggiungere i 500 iscritti entro il 30 ottobre di quest’anno. L’area moderata – ha dichiarato ancora Michele Falcone – ha una grande potenzialità. Tutte le anime saranno valorizzate per preparaci al meglio alle elezioni europee, provinciali e comunali nel 2024”.