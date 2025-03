MANTOVA – Scontro frontale tra due auto oggi, 9 marzo, poco dopo le 18 in via Brennero. Diversi le persone coinvolte e tra queste alcuni feriti tra cui uno grave ricoverato in codice rosso all’ospedale di Mantova. La strada è stata interrotta da Porta Cerese a via Diga Masetti per consentire l’arrivo dei soccorsi e il recupero dei mezzi. Traffico deviato. Sul posto i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Mantova, diverse ambulanze e l’elisoccorso.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++