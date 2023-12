In fuga dopo un inseguimento a 200 all’ora: è caccia ai malviventi

MANTOVA Scene da poliziottesco la scorsa notte tra Marmirolo e Porto Mantovano dove una Mercedes, con a bordo presumibilmente dei malviventi, ha fatto poi perdere le sue tracce. Ora è caccia alla vettura e ai suoi occupanti anche se l’intervento tempestivo della polizia locale intercomunale di Goito, Marmirolo, Roverbella e Unione Colli Mantovani ha impedito che i malviventi potessero entrare in azione e portare a termine la loro razzia.

L’inseguimento scattava attorno alle 2 della notte tra sabato e domenica a Marmirolo quando una pattuglia della polizia locale, impegnata nelle attività straordinarie di controllo, intercettava la vettura – una Mercedes sportiva di colore bianco – che si aggirava in zona a bassa velocità e in modo sospetto. Sospetto che diventava realtà nel momento in cui il conducente della vettura – sulla quale si vedevano distintamente più persone – alla vista della pattuglia iniziava ad accelerare iniziando a fuggire a tutta velocità per le vie di Marmirolo per poi immettersi sulla Goitese in direzione di Porto Mantovano. Una fuga a 200 all’ora tallonati dalla vettura della polizia locale prima di arrivare in località Gombetto dove, con una manovra rischiosissima e evitando di poco l’uscita di strada, l’auto dei malviventi si allontanava facendo perdere le tracce. Sembra del tutto evidente che gli occupanti si trovassero a Marmirolo con losche intenzioni, e ora, mentre si intensificheranno i controlli del territorio, si sta cercando di risalire alla vettura e ai suoi occupanti. (nico)