Incendio nell’appartamento: anziano muore intossicato dal fumo

MANTOVA E’ morto ieri sera poco dopo il ricovero in ospedale il 78enne intossicato dal fumo dell’incendio del suo appartamento di via Carducci. Giorgio Menani, commercialista di Mantova, era stato soccorso poco prima delle 21 nella sua abitazione al secondo piano dello stabile di via Carducci 45 in cui abitava da solo. A dare l’allarme alcuni passanti e i vicini dell’anziano, che non rispondeva alle chiamate. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei i vigili del fuoco con l’autoscala, il 118 e la Polizia locale. Il 78enne sarebbe stato trovato in arresto cardiaco dai soccorritori, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco sul posto per poi trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso del Poma dove è deceduto nel corso della serata di ieri. Ancora da stabilire con esattezza le cause dell’incendio.