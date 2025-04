La Chinesiologia per il recupero post-operatorio e trattamento di lesioni

Oggi si parla di chinesiologia: cos’è, come funziona e come viene applicata

MANTOVA – Eccoci di nuovo! Come vi ho promesso nel precedente articolo oggi vi parlo di chinesiologia. Il mio obiettivo è preciso: spiegarvi chi è il chinesiologo e come può aiutarvi nella cura della vostra lesione o nel vostro recupero post-operatorio. Buona lettura!

CAPIRE È IL PRIMO PASSO PER GUARIRE.

Dal mio punto di vista, un buon professionista della salute ha un dovere educativo: deve spiegare al paziente cosa gli sta accadendo. Nel momento in cui il paziente (o l’atleta) prende consapevolezza della propria condizione e capisce la causa della sua patologia, accade qualcosa di potente: aumenta l’efficacia del trattamento e si rafforza l’alleanza terapeutica tra paziente e professionista. “Capire è il primo passo per guarire” e, questo articolo, serve esattamente a questo: a farvi capire.

CHINESIOLOGIA: COS’È?

La chinesiologia è la scienza che studia e somministra il movimento umano razionale, volontario, consapevole e finalizzato per il benessere e la salute. Il termine deriva dal greco kinesis (movimento) e logos (studio): letteralmente, è lo studio del movimento. La chinesiologia moderna integra conoscenze di anatomia, biomeccanica, fisiologia, neurofisiologia, traumatologia e psicomotricità. È riconosciuta come il pilastro fondamentale nella prevenzione, nella rieducazione e riabilitazione funzionale motoria: Exercise is Medicine.

CHI È IL CHINESIOLOGO CLINICO AMPA?

Il Chinesiologo è il professionista laureato in Scienze Motorie. Consegue poi la specializzazione attraverso la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ottenendo il titolo di Chinesiologo AMPA Clinico. Questa figura è riconosciuta per legge (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 41) come professionista abilitato alla promozione della salute e alla somministrazione dell’esercizio fisico terapeutico, adattato alla persona, alla sua patologia e fascia d’età.

COSA FA IL CHINESIOLOGO?

Il Chinesiologo clinico è specializzato nel recupero post-operatorio e di lesioni, somministrando il movimento come terapia, con programmi di Fisiochinesiterapia FKT attiva, che significa letteralmente: “Terapia del movimento per curare il corpo”. Si tratta di esercizi fisici attivi per il recupero della funzionalità muscolo-scheletrica. Oggi giorno, la letteratura medico-scientifica conferma l’efficacia dell’esercizio fisico adattato come strumento terapeutico. L’esercizio somministrato dal chinesiologo diventa la vostra medicina: Affidatevi dunque a un Chinesiologo per essere curati attraverso il movimento e ristabilire la vostra funzionalità motoria. Si tratta di una vera terapia motoria adattata alla tua fascia d’età e condizione fisica. Ritrovate, mantenete e recuperate la salute, reintegratevi nelle attività quotidiane, scolastiche, lavorative e sportive.

COME INTERVIENE IL CHINESIOLOGO?

In presenza di dolore, ne individua le cause biomeccaniche o posturali e agisce sulla vera origine del problema, ripristinando la catena cinetica coinvolta. A livello localizzato e in caso di lesione, recupera la funzionalità della parte del corpo lesionata o operata attraverso esercizi specifici, rieducando l’area colpita grazie alla rieducazione motoria e posturale; a livello sistemico con l’allenamento ottimizza l’efficienza generale del corpo, migliorando salute e qualità di vita.

QUALI MALATTIE CURA IL CHINESIOLOGO?

Grazie all’esercizio fisico adattato ed alle sue competenze interviene:

• nel trattamento delle principali malattie croniche non trasmissibili “MCNT” (Scandinavian Journal of Medicine & Science in SportsVolume 25, Issue S3 p. 1-72 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.12581)

• nel recupero motorio dopo traumi sportivi, per tornare alla piena attività dopo lesioni muscolo-scheletriche, occupandosi del ritorno allo sport “riatletizzazione”

• nel recupero motorio post-operatorio grazie alla rieducazione e riabilitazione funzionale motoria

• nelle alterazioni posturali, per correggere i vizi posturali e recuperare la simmetria, con programmi di ginnastica posturale globale

• è in grado inoltre di adattare l’esercizio fisico per persone con disabilità o patologie clinicamente stabili, personalizzando gli interventi.

IL CHINESIOLOGO SOMMINISTRA IL MOVIMENTO COME TERAPIA

Il Chinesiologo è il terapista del movimento: individualizza e calibra l’esercizio fisico motorio in base al tuo quadro clinico. L’esercizio fisico terapeutico è uno strumento di cura preciso: programmato e monitorato correttamente è in grado di prevenire, trattare, rieducare e migliorare.

Se avete subito una lesione, avete affrontato un intervento chirurgico o convivete con una patologia cronica, non rimandare il tuo recupero. Rivolgetevi a un Chinesiologo qualificato e costruite il vostro ritorno al benessere. La soluzione esiste, si muove con voi… e con il vostro chinesiologo.

Dott. Aaron Ongari

Chinesiologo clinico, posturologo e personal trainer”

3387413315

www.iltuochinesiologo.it