L’importanza della chinesiologia per le alterazioni posturali e il dolore

Seconda puntata. Oggi parliamo di Posturologia e come applicarla nelle principali

problematiche che colpiscono ogni età: lombalgia, cervicalgia, dolore a ginocchio e spalla

MANTOVA – Grato per il riscontro positivo per gli articoli precedenti, eccoci di nuovo! Oggi vi spiego cos’è la posturologia e come il Chinesiologo interviene nella cura di alterazioni posturali ed asimmetrie, spesso sottovalutate, che interessano bambini, adulti e anziani, sportivi e sedentari. Se avverti dolori alla schiena, collo, ginocchia o spalle, è probabile che la causa primaria non sia il punto che ti fa male… ma un disequilibrio posturale più profondo. Come può una postura scorretta causare dolore e patologie? Ve lo spiego!

IL CORPO È UN SISTEMA AUTOEQUILIBRANTE

Il corpo – meglio il Sistema Nervoso Centrale – si impegna costantemente per mantenere l’equilibrio rispetto a sè stesso e alla gravità. L’obiettivo? Rimanere in piedi e non cadere. Se un segmento corporeo si sposta rispetto all’asse verticale, un altro si adatta in modo opposto. Facciamo un esempio:

• Guardati allo specchio frontalmente: se la spalla destra è più bassa della sinistra, allora l’anca destra è più alta.

• Guardati di profilo: se il tuo bacino è spostato in avanti, la zona toracica arretra ed il collo e spalle avanzano per compensare.

La “alterazione posturale” nasce dalla esigenza di equilibrio.

RESTARE IN EQUILIBRIO HA UN COSTO

Questo sistema di adattamento ha un costo: porta a patologie e dolori cronici. Le più frequenti?

• Lombalgia, che si relaziona al bacino ruotato.

• Cervicalgia, da avanzamento e anteposizione del capo e spalle.

• Dolore scapolo-omerale e al gomito, da instabilità scapolare.

• Dolore a ginocchia e caviglie, per un blocco all’anca.

Dato che le alterazioni posturali si associano a patologie specifiche, per curarle serve un intervento globale, non sul singolo muscolo.

COME NASCONO LE ASIMMETRIE POSTURALI

Sedentarietà, lavoro da scrivania, smartphone, sport e carichi asimmetrici (borsa, zaino) producono segnali sensoriali e posizioni del corpo non idonee. Se mantenute nel tempo, diventano parte dello schema corporeo abituale: le compensazioni.

Nel tempo si consolidano nel tuo schema posturale, creando alterazioni posturali e disfunzioni del movimento: le Discinesie, rapporti di flesso-estensione scorretti, stress biomeccanici, attriti articolari, usura prematura dei tessuti (tendini, legamenti e muscoli).

Scapole alate, rettilineizzazione cervicale, ipo/iper lordosi o cifosi, spalle protratte, ginocchia valghe/vare o piedi piatti, si devono a cambiamenti posturali e non a singoli muscoli contratti.

Non si può trattare solo il “punto dolente”, serve una visione d’insieme.

ALTERAZIONI POSTURALI INNATE O ACQUISITE?

Si distinguono due categorie:

• alterazioni strutturali innate (presenti dalla nascita)

• alterazioni compensatorie acquisite nel tempo.

UN ESEMPIO: hai i piedi piatti? Togli le calze, mettiti in punta di piedi e osserva l’arco plantare:

• Se recuperi anche solo in parte l’arco plantare allora il tuo valgismo/piattismo “acquisito”, recuperabile con un protocollo di rieducazione posturale, potenziamento dei muscoli del piede e di tutta la catena cinetica (anca, bacino, tratto lombare). La soletta plantare potrebbe peggiore la situazione, indebolendo i muscoli plantari già deficitari.

• Se il tuo arco plantare invece resta assente, si tratta di piattismo strutturale. Serve un protocollo di ginnastica posturale, rinforzo muscolare e uso mirato di solette.

Il trattamento va quindi differenziato. Affidati a un Chinesiologo e alla Posturologia per un percorso adeguato.

POSTUROLOGIA: COSA È?

La Posturologia è la scienza che studia la postura. Si basa sull’interazione tra Sistema Nervoso Centrale, input sensoriali (vista, udito, appoggio plantare per esempio) e risposte motorie.

Gli autori e metodi di riferimento sono Scharmann, Souchard, Mézières, Kendall. Insegnano che il Sistema Nervoso elabora i segnali in arrivo e in uscita, determinando il tono posturale.

Se l’input o l’output è alterato, la risposta è disfunzionale. La Posturologia ripristina l’integrazione sensoriale e motoria, in base alle peculiarità del soggetto ed è applicata dal Posturologo chinesiologo.

POSTUROLOGO, COME INTERVIENE?

Il Chinesiologo specializzato in posturologia è laureato in “Scienze e Tecniche Motorie Preventive e Adattate alla patologia e fascia di età”, abilitato alla promozione della salute e alla somministrazione dell’esercizio fisico terapeutico FKT, adattato alla persona, alla sua patologia e fascia d’età. Agisce con un approccio scientifico:

• Valutazione posturale statica e dinamica

• Test di simmetria e catene muscolari.

• Esercizi attivi di riprogrammazione posturale, motoria e di rinforzo

• Educazione alla postura nella vita quotidiana.

VISIONE INTEGRATA

Trattare le alterazioni posturali come causa di malessere e patologia richiede un approccio multidisciplinare: anatomico, fisiologico, ortopedico, riabilitativo e neurologico. FACCIO UN ESEMPIO:

• Un’alterazione cervicale può portare a Lombalgia: il Nervo Frenico cervicale innerva il Diaframma. Se infiammato (oltre a problematiche al collo) può creare dolore alla spalla o allo Stretto Toracico, alterare il funzionamento del diaframma che è in relazione con la vertebra L2-5, portando a Lombalgia.

• Oppure, viceversa: la Lombalgia può portare a Cervicalgia: la alterazione lombare stimola il Muscolo Psoas, che altera il diaframma in comunicazione con il N.Frenico, che porta così a problematiche cervicali (oltre a problematiche come Reflusso Gastro esofageo dovuto alla comunicazione con il N.Vago, e a emicrania retrooculare).

La patologia richiede una visione integrata e multidisciplinare in equipe medica, nel quale il posturologo chinesiologo ha un ruolo chiave nel riconoscere come intervenire nella rieducazione posturale, somministrando “kinesis”, ovvero il movimento in tutti i suoi aspetti. Si tratta di movimento-terapia.

MOVIMENTO-TERAPIA

Se senti dolori ricorrenti o squilibri nel corpo, è il momento di agire. Una valutazione posturale può cambiarti davvero la qualità di vita. Contatta il tuo Chinesiologo: il professionista che somministra l’esercizio fisico e posturale come strumento terapeutico per riequilibrare, prevenire e guarire. Il movimento è medicina. Ricomincia dal tuo assetto: muoviti bene, poi muoviti molto.

