Maltrattamenti alla Rsa di Revere, prime sentenze e un rinvio a giudizio

MANTOVA – Nove patteggiamenti, un rinvio a giudizio e cinque sentenze di non luogo a procedere. Questo quanto deciso ieri pomeriggio, dal giudice Gilberto Casari in sede di udienza preliminare, nei confronti dei quindici indagati per il caso dei presunti maltrattamenti perpetrati alla Casa di riposo “Sereni Orizzonti” di Revere. Una vicenda processuale, risalente ad una decina di anni fa e già oggetto di un sollecito della procura per scongiurare il rischio prescrizione, che vede coinvolti sia dipendenti che dirigenti della Rsa. In primis Franca Altamura, direttrice nonchè legale rappresentante della residenza socio assistenziale gestita dalla società Sereni Orizzonti di Udine, il cui processo con rito ordinario per omessa vigilanza si aprirà il prossimo 19 giugno. E poi le operatrici socio sanitarie Maria Gloria Bianchi (per lei patteggiamento a due anni e due mesi), Agnese Auci, Laura Pagano, Paola Scarlata, Virginia Rosa Valdez, Flutra Curumi, Salvina D’Amico, Lara Carletti e Silvia Mazzoni. Nei loro confronti invece applicazione della pena su richiesta delle parti, con sospensione condizionale, da un anno a un anno e dieci mesi. Infine i medici Luca Formigoni, Bruno Bruschi, Maurizio Santisi (direttore sanitario) e le operatrici Anna Maria Buono e Alketa Shano, nei cui confronti è stato dichiarato il non luogo a procedere. Quando i fatti oggetto del procedimento erano emersi, nel 2015, la procura di via Poma aveva chiesto l’arresto per sei operatrici socio sanitarie della struttura. Richiesta questa respinta anche se nei confronti di tre di esse era scattato la misura interdittiva dell’allontanamento dalla casa di riposo. La situazione, venuta a galla dall’inchiesta era quantomeno inquietante. A dare il via all’indagine era stata la deposizione di una dipendente che si era rivolta ai carabinieri per raccontare quello che, a suo dire, avveniva nella struttura. Gli investigatori avevano così installato nella struttura per circa un mese, microcamere e microfoni al fine di documentare quanto accadeva all’intero della Rsa e che alla fine aveva portato gli inquirenti a formulare l’accusa di maltrattamenti ai danni di alcuni ospiti. Gli investigatori avevano infatti riferito di vere e proprie torture agli anziani, molti dei quali non autosufficienti.