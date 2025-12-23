La Polizia locale di Mantova multa per abbandono rifiuti sulla Legnaghese 12 persone

MANTOVA – La Polizia Locale di Mantova ha multato 12 persone sorprese ad abbandonare rifiuti nel piazzale di un supermercato lungo la strada Legnaghese, grazie a fototrappole installate dall’unità di Polizia amministrativa. L’attività di controllo, avviata già questa estate, ha portato complessivamente a oltre 750 controlli e più di 100 sanzioni, molte da 500 euro, secondo gli aumenti approvati dalla Giunta comunale. I fotogrammi raccolti sono ancora in fase di analisi e nuove multe sono previste nei prossimi giorni. La Polizia Locale conferma la linea del rigore assoluto in materia ambientale a Mantova.