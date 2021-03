Mimose alle lavoratrici della Corneliani

MANTOVA – «Un bellissimo presidio oggi in Corneliani: grazie a tutte e a tutti! Ancora tanti auguri di lotta a tutte! Buona giornata internazionale della donna!». È il messaggio con tanti ammirativi lanciato sui social dalla Filctem Cgil nella giornata della donna per omaggiare le lavoratrici dello stabilimento in mobilitazione permanente, in attesa degli sviluppi societari dopo il tavolo del Mise del 5 marzo.

Ai banchetti tante mimose e anche torte ornate con palline di mimosa (dolci, ovviamente). Un appuntamento cui non ha voluto mancare nemmeno il sindaco Mattia Palazzi che si è presentato ai cancelli di via Panizza con i propri mazzi simbolici per omaggiare le lavoratrici. «In questi anni di pesantissima crisi tutti i dati ci dicono che licenziamenti e mancata conferma di contratti riguardano in larghissima parte le lavoratrici. E questo in settori che in larga parte occupano donne. Servono nuove misure straordinarie nazionali ed enormi investimenti per ammodernare il sistema di welfare», ha commentato il primo cittadino su Facebook.