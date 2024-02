Morta per un farmaco, colpa di nessuno

MANTOVA Assolti perché il fatto non sussiste. Questo quanto deciso ieri, dal giudice Edoardo Zantedeschi, nei confronti di Giovanni Paganini e Fiammetta Chieregatti, rispettivamente medico e infermiera del reparto di medicina generale dell’ospedale di Pieve di Coriano, finiti entrambi a processo circa l’accusa di omicidio colposo. Nello specifico erano accusati d’aver, il primo prescritto e la seconda somministrato senza consultare la scheda di anamnesi, un farmaco antidolorifico a cui una paziente 78enne sarebbe stata allergica, causandone quindi la morte. Il fatto a loro ascritto risaliva all’agosto del 2016.

Dai successivi accertamenti da parte del consulente del tribunale era emerso come all’anziana fosse stato somministrato dell’ossicodone, un farmaco oppiaceo a base di codeina, sostanza alla quale la donna sarebbe stata intollerante, comportandone quindi il conseguente decesso. Intolleranza che sarebbe risultata dal libretto sanitario che la pensionata aveva con sé al momento del ricovero.

In apertura d’istruttoria erano state audite, in qualità di testimoni della pubblica accusa, le due figlie della vittima (parti civili con l’avvocato Gianluca Pinotti), che avevano raccontato del repentino crollo delle condizioni della madre, colta da convulsioni 12 ore dopo il ricovero e la somministrazione del farmaco. Proprio circa tale aspetto lo scorso novembre un medico legale, relazionando in merito alle conseguenze del farmaco assunto in una persona allergica, aveva ricostruito anche le ultime ore di vita della donna, nei confronti della quale ad un certo punto era stato altresì preso in considerazione e poi escluso il peggioramento neurologico a causa della febbre del Nilo, e ritenendo strano l’effetto ritardato di 12 ore del farmaco a fronte della paventata allergia allo stesso della paziente. Sulla falsa riga di tale conclusione altri due periti difensivi hanno infine sostenuto come non sia stata provata l’intolleranza o l’allergia al farmaco nei confronti della vittima in tema di nesso causale intercorso tra l’assunzione del farmaco e il decesso. Tesi questa poi avallata anche dal pubblico ministero in fase di requisitoria.