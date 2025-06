Nigeriano arrestato: aveva infanto le misure cautelari

MANTOVA Era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Peccato però che il soggetto, nonostante l’obbligo, faceva di testa sua, presentandosi ai Carabinieri quando voleva e, in certe occasioni, non presentandosi proprio.

I Carabinieri della Stazione di Mantova – via Chiassi – hanno relazionato al Tribunale di Mantova, che nei giorni scorsi ha emesso l’ordinanza di aggravamento della misura in atto con quella della custodia in carcere nei confronti di un 34nne nigeriano residente a Mantova.

Sono scattate così le manette ai polsi, e l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.