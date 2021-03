Poma al collasso, posti letto ormai esauriti

MANTOVA Da marzo a marzo. In un anno nulla è cambiato se non che la situazione generale è peggiorata. Posti-letto Covid praticamente esauriti ma curva dei contagi ancora ascendente. A riprova che la situazione sul fronte della pandemia nel Mantovano è sempre più preoccupante ci sono i numeri, che dicono che nell’arco di una settimana, ovvero da inizio marzo, i pazienti Covid ricoverati nei nostri ospedali sono passati da 120 a 170, praticamente il numero totale dei posti letto per ora a disposizione. Resta invece quasi invariato il trend riguardo ai decessi per coronavirus: da inizio mese al Poma sono morte per varie cause 38 persone, 9 delle quali vittime di Covid. A fine febbraio le vittime della pandemia dall’inizio dell’anno erano 118 su 262 totali, e quindi a tutto ieri 8 marzo al Carlo Poma dal primo gennaio su 300 decessi complessivi 127 sono per Covid. In un anno il Covid nel Mantovano ha ucciso 1214 persone, ma in questo ultimo periodo l’età media delle vittime è scesa dalla fascia degli ultra-80enni a quella tra i 65 e i 70 anni. In diversi casi le vittime avevano un quadro clinico già compromesso che il Covid ha finito per aggravare ulteriormente, ma il fatto che questa terza ondata abbia interessato pazienti appartenenti a una fascia d’età più bassa di quella precedente finisce per sottolineare due aspetti: il virus con le sue nuove varianti è diventato più aggressivo, e la necessità di una strategia per contenere la diffusione del virus che per il momento resta legata a lockdown e vaccinazioni di massa. La preoccupazione maggiore a livello epidemiologico per i vertici della sanità mantovana riguarda proprio la rapidità dell’incremento dei casi. Il virus si diffonde con la stessa velocità della seconda ondata, quella dello scorso autunno, ma nell’ambito di un livello superiore di allerta per le strutture ospedaliere mantovane. Sabato scorso infatti regione Lombardia ha elevato al livello 4 lo stato di allerta dei nostri ospedali, ciò che ha comportato una nuova graduale diminuzione dell’attività chirurgica programmata per consentire di reperire altri posti-letto Covid soprattutto di terapia intensiva. In tutto questo la curva dei contagi continua a salire, e questo nonostante il tipico calo del lunedì, giorno del resoconto sui tamponi effettuati durante il fine settimana che è sostanzialmente più basso che negli altri giorni della settimana. Ieri i nuovi casi di Covid nel Mantovano erano nell’ordine della sessantina, ma oggi è già un altro giorno.