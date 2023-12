Questione stadio, il sindaco Palazzi rassicura il Mantova: il velodromo è un falso problema. Il Martelli sarà a norma per la Serie B

MANTOVA Il Mantova si avvicina all’ultima partita del 2023 (venerdì a Legnago), ma a tenere banco è la questione stadio, dopo le recenti dichiarazioni di Filippo Piccoli. «Qualche giorno fa – queste le parole del presidente biancorosso – la Lega di Serie B ci ha comunicato che, allo stato attuale, il Martelli non può essere omologato per la B». Servono interventi urgenti di adeguamento alle normative della cadetteria, ovviamente da concordare col Comune che dello stadio è proprietario. Chiamato in causa, il sindaco Mattia Palazzi ostenta tranquillità e rassicura.

«Non c’è alcun ritardo – spiega Palazzi – . Abbiamo già dato incarico tecnico per stimare i lavori sul settore distinti (che in caso di promozione verrà riaperto, ndr), dopodichè discuteremo con la società chi paga cosa. Con Piccoli e il Mantova ci siamo visti il 29 novembre. Sono passate tre settimane nelle quali abbiamo fatto esattamente ciò che avevamo detto. In via Roma di tempo non se ne perde».

In effetti, nel famoso incontro di novembre, le parti si erano lasciate con la promessa di aggiornarsi dopo aver ottenuto dalla Lega di Serie B precise indicazioni sui lavori da effettuare per avere lo stadio a norma. Tra questi, è emerso l’ostacolo velodromo, di cui poco o nulla s’era parlato finora. L’articolo 19 del regolamento Figc sui criteri infrastrutturali per la Serie B recita: “Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche”. Il Martelli, nato proprio come velodromo, ha mantenuto intatta la pista fino al 2005, quando ne venne sacrificata una parte per erigere la “nuova” curva Te in tubolari metallici. Proprio questo drastico taglio potrebbe ora venire in soccorso del Mantova: «Non c’è nessun velodromo da oltre un decennio – fa notare Palazzi – . C’è soltanto una parte rimasta intatta in prossimità della Cisa, e di questo discuteremo con la Lega di Serie B. Al Martelli non si tengono gare ciclistiche da una vita, proprio perchè la pista è per oltre metà inesistente. Si tratta solo di capire cosa fare della parte residua».

Insomma, nessun allarme secondo via Roma. Il presidente Piccoli prende atto e incrocia le dita. Col Comune si riaggiornerà tra circa un mese. L’obiettivo, al di là della questione velodromo, è aprire il cantiere dei lavori in primavera, dunque a stagione ancora in corso, per arrivare pronti alla prossima stagione, o in alternativa mettersi nelle condizioni di chiedere un’eventuale deroga (naturalmente se il Mantova dovesse giocare in B, mentre per la C lo stadio è a norma). Ricordiamo che, tra gli interventi previsti, c’è il ripristino dei tornelli, la numerazione dei seggiolini in tutti i settori, il potenziamento dell’impianto d’illuminazione, più altri adeguamenti relativi alle aree esterne, alla sala stampa, ai bagni e agli spogliatoi. La Serie B è tutta da conquistare, ma muoversi d’anticipo sarà fondamentale.