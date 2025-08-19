Riaperto il ponte sul Diversivo, il sollievo di cittadini e automobilisti

E’ stato riaperto ieri al traffico il ponte sul Canale Diversivo, lungo la strada provinciale 28 “Circonvallazione Est Mantova”, a Virgiliana, nel territorio del Comune di Mantova. Il ponte era stato chiuso lo scorso 23 giugno per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura.

La riapertura è avvenuta con due settimane di anticipo rispetto alla data precedentemente annunciata del 4 settembre. Tecnici ed operai hanno velocizzato i tempi e sono riusciti ad imprimere un’accelerazione ai lavori e a completare le opere di ristrutturazione e consolidamento nel tratto viario sospeso interessato.

Tutto ciò ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli abitanti della zona per le deviazioni forzate e gli itinerari più lunghi da percorrere, ma anche agli automobilisti diretti o prevenienti al casello di Mantova Nord della A22. Diversa la situazione per i mezzi pesanti per i quali è in vigore il divieto di transito in via Brennero, ad esclusione di quelli destinati alla zona industriale.

Non si è fatto attendere il commento del presidente della Provincia Carlo Bottani: “La riapertura è una bella notizia – ha detto -. Il ripristino della circolazione su un tratto stradale così importante è un fatto positivo sia per i cittadini che per le aziende. Avere anticipato di due settimane la viabilità ordinaria sul cronoprogramma annunciato a giugno è il frutto dell’intenso lavoro dell’azienda che ha realizzato l’intervento, della Direzione dei Lavori e dei nostri straordinari collaboratori, dirigente e tecnici del Servizio Manutenzioni Stradali dell’Area Lavori Pubblici della Provincia. Tutti hanno messo in campo competenze, professionalità e un grandissimo impegno per ridurre al minimo i disagi”.

L’intervento si era reso necessario per ripristinare la capacità portante del ponte e incrementare la sicurezza veicolare, dopo una serie di ispezioni visive sulla struttura del ponte che avevano messo in evidenza criticità, considerando anche il notevole flusso di veicoli che percorrono l’arteria stradale.

Dalle prime ore del mattino di ieri non ci sono più gli sbarramenti alle estremità del ponte. Ed ora si attraversa il canale sul nuovo asfalto, con i parapetti tirati a lucido e su una struttura rinforzata.

Fiorenzo Cariola