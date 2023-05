Rotorna “Bam”, raduno mondiale di viaggiatori in bicicletta. Attesi a migliaia

MANTOVA Dal 9 all’11 giugno, nella città che si candida ad essere una delle principali destinazioni sostenibili italiane, ritorna “Bam!” acronimo di Bicycle Adventure Meeting, il più grande raduno mondiale di viaggiatori in bicicletta. Presentato dagli assessori comunali Iacopo Rebecchi e Andrea Murari oltre che da Eleonora Bujatti, cofondatore di Bam, l’appuntamento – arrivato alla nona edizione – è l’unico evento dedicato a bikepacker e viaggiatori in bicicletta in Europa: a Campo Canoa prenderanno quindi vita tre giorni non stop di iniziative gratuite, con un programma che spazia da incontri, workshop, musica e pedalate. Tutti i partecipanti, infatti, sono incoraggiati a pedalare da casa fino al luogo dell’evento, e i ciclisti sciamano verso Mantova sulle loro due ruote: nessun altro evento in Europa ha dimostrato la stessa capacità di far salire le persone in sella, con un calcolo di circa 200.000 chilometri totali percorsi dai partecipanti nel 2022. «Non ci sono gare e premi – ha spiegato Eleonora Bujatti – il nostro format si concentra sui valori fondamentali della comunità cicloturistica, con ospiti che portano a Mantova storie di bici da tutto il mondo». Tra i partecipanti è possibile imbattersi sia in incontri di carattere internazionale, come quello di Nelson Trees, che racconterà del proprio viaggio in Kirghizistan, o Alessandra Cappellotto, accompagnata da due delle cicliste afghane che ha salvato dal regime talebano con l’associazione Road to Equality, sia nazionale, come ragazzi del gruppo ThisAvventura, con il loro viaggio in graziella attraverso l’Italia. Tanti i seminari in programma, ad esempio l’appuntamento con Stefan Amato, di viaggio e creatività. Le iscrizioni sono aperte, come le prenotazioni per il posto tenda. Per info: www.bameurope.it.