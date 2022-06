Scompare nel nulla per 24 ore, 17enne ritrovata in un casolare

MANTOVA A distanza di quasi ventiquattrore dall’ultimo avvistamento si sono fortunatamente concluse nei migliori dei modi le ricerche di una 17enne di Volta Mantovana di cui non si avevano avuto più notizie da sabato pomeriggio. Alice Bussacchetti, giovane promessa del canottaggio virgiliano, era infatti sparita nel nulla l’altro ieri attorno alle 15.30, dopo essere stata accompagnata alla Canottieri Mincio, in città. E proprio dal circolo sportivo di Cittadella la ragazza, poco dopo, aveva fatto perdere la proprie tracce. Un amico aveva riferito di aver parlato con lei all’incirca una mezzora prima.

Alcune telecamere di videosorveglianza l’avevano infatti ripresa mentre si allontanava a piedi. Non vedendola rincasare in serata i genitori avevano quindi dato l’allarme ai carabinieri. Immediatamente si era così messa in moto la macchina delle ricerche, intensificate poi nella mattinata di ieri, con militari dell’Arma, polizia locale e vigili del fuoco impegnati sul campo oltre a protezione civile e molti volontari. Più di una quindicina i vigili del fuoco del comando di viale Risorgimento impegnati in attività sia a terra che in acqua nella zona del lago, nonché con l’impiego di motobarca, unità cinofile, droni e altresì con l’ausilio di un elicottero per perlustrare dall’alto la zona. Al momento della scomparsa la 17enne indossava una maglietta rossa a maniche corte e pantaloni corti blu. La zia nella mattinata di ieri aveva anche lanciato un appello social su Facebook a chiunque l’avesse vista di mettersi in contatto con lei. Dopo una notte di angoscia quindi, per genitori e parenti, la giovane è stata infine ritrovata poco prima di mezzogiorno in un casolare a Volta Mantovana dove, verosimilmente dopo molti chilometri percorsi sotto il sole cocente, aveva trovato riparo per passare la notte.

A quanto pare alcuni vicini di casa della ragazza anch’essi messisi sulle tracce della giovane, dividendosi in gruppi nelle ricerche, sono riusciti a rintracciarla. Immediatamente dal capoluogo sono quindi partiti alla volta del luogo del ritrovamento i carabinieri del comando provinciale che hanno provveduto ad accompagnare la ragazza, ritrovata in buone condizioni di salute, nella caserma di via Chiassi per chiarire i motivi del suo allontanamento volontario prima di riaffidarla ai suoi familiari. (loren)