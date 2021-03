Scontro auto-moto in via Lago Paiolo, 22enne finisce all’ospedale

MANTOVA – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte, quello occorso nel tardo pomeriggio di ieri in via Lago Paiolo, proprio di fronte all’ospedale Carlo Poma. Erano circa le 19 quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, (probabile in questo caso una distrazione di uno dei due conducenti) un’utilitaria bianca condotta da un uomo residente nel capoluogo si è scontrata con una moto in sella alla quale viaggiava un ragazzo di 22 anni. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro sbalzato di sella e finito rovinosamente a terra. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti del comando di viale Fiume anche i sanitari del 118 che hanno provveduto dopo aver prestato le prime cure in loco a trasportare il giovane al vicino ospedale cittadino per ulteriori accertamenti. Fortunatamente per il 22enne, rimasto sempre vigile e cosciente, solo contusioni e traumi giudicati non gravi.