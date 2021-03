Travolto da un’auto morì dopo un mese, un anno per omicidio stradale al conducente

MANTOVA – Era stato travolto da un’auto nelle vicinanze della propria abitazione e per questo ricoverato all’ospedale di Mantova apparentemente non in gravi condizioni. Ma un mese dopo quell’incidente l’investito era morto. Per quel sinistro, occorso il 26 marzo 2017, era finito a processo con l’accusa di omicidio stradale M.M., un ragazzo mantovano all’epoca di soli 21 anni. Quel giorno attorno alle 18, l’anziano, di 92 anni, mentre percorreva a piedi via Madonna dell’Orto, era stato centrato dal veicolo condotto dal giovane. I sanitari intervenuti unitamente alla Polizia Locale avevano così provveduto a trasportare il pensionato al Carlo Poma per accertamenti clinici. Il 28 aprile però, a causa di complicazioni, l’anziano era deceduto. Ieri mattina l’epilogo giudiziario della vicenda. Comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare Gilberto Casari l’imputato ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa.