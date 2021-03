Vanno in trasferta per fare sesso mantovani denunciati a Cremona

MANTOVA Centro massaggi era la facciata per erogare anche più approfondite prestazioni, ma tutto “in sicurezza, con un vero e proprio triage preliminare per i clienti: prima di entrare e usufruire dei servizi delle accompagnatrici tutti i clienti venivano sottoposti a un controllo sanitario di prammatica per poter accedere ai salottini in cui venivano praticati i massaggi veri e propri. E dopo una rapida valutazione sull’apparente stato di salute del cliente, e ovviamente dopo aver ricevuto il denaro, il personale avviava i clienti in un disimpegno, nel quale veniva misurata la temperatura con un termometro digitale.

Questo era il meccanismo del centro in provincia di Cremona, vera e propria meta di clientela eterogenea, e anche mantovana. Comunque una struttura ben organizzata, dato che oltre ad avventori cremonesi e mantovani il servizio era ben frequentato anche da clienti di Piacenza, Parma, Lodi e Brescia.

In manette dopo un’incursione delle forze dell’ordine, è finito un 73enne italiano e una 52enne cinese. I clienti identificati verranno invece denunciati per violazione della normativa anti Covid, dal momento che per raggiungere questa casa d’appuntamenti erano disposti anche a sforare i confini provinciali o regionali. Ma l’accusa più pesante resta per i titolari.

Questi reclutavano giovani donne di nazionalità cinese tramite annunci di lavoro per massaggiatrici, poi venivano segregate in casa e minacciate e costrette a consegnare i proventi ottenuti (tra i 30 e i 50 euro per prestazione).

I titolari avevano pensato davvero a tutto per diminuire i rischi di contagi: ai clienti venivano disinfettate le calzature, le mani e gli si forniva persino una mascherina, da indossare durante la prestazione. Solo allora poteva entrare nell’area dei “trattamenti”. Fuori dalla porta d’ingresso della casa d’appuntamento era stata installata anche una telecamera di videosorveglianza, tramite la quale i due gestori monitoravano la presenza sul pianerottolo dei clienti al loro arrivo, sia di eventuali soggetti estranei, al fine di eludere eventuali interventi o controlli di polizia.