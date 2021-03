Alla scoperta della comunità ebraica nella Piccola Atene

SABBIONETA – Sabbioneta, conosciuta universalmente come la “Città Ideale”, deve la sua grandezza ed unicità principalmente al suo fondatore, Vespasiano Gonzaga. Molta parte della sua storia è però legata alla presenza di una Comunità Ebraica che per cinque secoli vi dimorò caratterizzandola profondamente. È in questo contesto che, grazie alla collaborazione con il gruppo Barattamici 2.0, si terrà sul Web la conferenza “Gli ebrei nella Città Ideale” che permetterà di effettuare un viaggio virtuale per conoscere la storia di una Comunità che ha lasciato testimonianze rilevanti dal punto di vista culturale, monumentale, dell’economia e per alcune personalità note a livello internazionale. Grazie al relatore, Alberto Sarzi Madidini cultore di storia locale e coordinatore delle Pro Loco della zona territoriale Oglio-Po, sarà possibile anche capire come gli ebrei, arrivati nel 1436, si siano pienamente inseriti nel contesto cittadino e, nonostante i molti cambiamenti di governo specialmente dopo la fine del dominio dei Gonzaga, abbiano sempre convissuto con la maggioranza cristiana. Una coabitazione talmente simbiotica al punto che un ebreo, nel 1826, donò una chiesa alla parrocchia. La fama, di livello mondiale, della Comunità Ebraica di Sabbioneta è soprattutto legata alla stamperia cinquecentesca che realizzò opere originali e tipograficamente molto curate tanto da essere considerate ancora oggi tra le migliori in lingua ebraica in Europa. La memoria della presenza ebraica è tenuta viva grazie alla Pro Loco che gestisce le visite alla locale Sinagoga, si prende cura del Cimitero Ebraico ed organizza eventi e manifestazioni culturali a tema. Appuntamento questa sera alle ore 21 on-line ai seguenti link: Facebook, la pagina del gruppo Barattamici, Facebook, la pagina di Casa Ottolenghi Sabbioneta; Youtube, il canale di Alberto Sarzi Madidini.