Conosciamo il Parson, Jack Russel Terrier, Fox Terrier e Jagd Terrier

Nella puntata del 3 luglio della rubrica “il mio cane è felice” abbiamo offerto una visione generale su chi sono i Terrier e sul loro “posto nel mondo”; oggi lo staff di Corte Tosoni concentrerà l’analisi sulle razze che maggiormente rappresentano questo gruppo per quanto riguarda carattere (attitudini, motivazioni ecc) e l’immaginario collettivo (Jack Russel).

Fox Terrier

Questa razza è stata creata dall’unione tra due varietà, ognuna con il proprio standard, che varia solo per la tipologia di pelo: a pelo liscio “Smooth Fox Terrier” ed a pelo ruvido “Wire Fox Terrier”. Il primo a lanciarne la moda è stato re Edoardo VII del Regno Unito, proprietario di un Wired Fox Terrier di nome Caesar of Notts che fece diventare questa razza popolare nei salotti dell’aristocrazia inglese.

Parson Russell Terrier

Anche questa razza è stata creata dal Reverendo Russell per i medesimi scopi del suo “cugino” di cui sopra. Molto meno conosciuta rispetto all’ormai celebre Jack Russell e tra l’altro i due cani hanno anche un aspetto simile per cui potrebbe essere facile confonderli. Nonostante esista dall’Ottocento, il Parson Russell Terrier considerata una razza dall’FCI (e quindi non meticcio) soltanto nel 2000.

Deutscher Jagdterrier

Dopo le prime due razze di cani da tana di origine inglese giungiamo finalmente a un Terrier di origine tedesca. Dopo la prima Guerra Mondiale, un gruppo di attivi cacciatori si separò dal Fox-Terrier Club che era numericamente molto forte. Volevano creare una razza il cui unico scopo fosse la performance venatoria. Il Deutscher Jagdterrier Club fu fondato nel 1926. I fondatori partirono proprio dal Fox Terrier a pelo duro di colore nero focato, incrociandolo con cani come Welsh Terrier, Old English Wirehaired Terrier e Pinscher.

Jack Russell

Il Jack Russell è un cane di stazza piccola agile e pieno di energie, con piccole zampe corte e robuste che gli conferiscono una grande velocità. Attualmente è considerato tra i migliori cani da compagnia che ci siano ma come abbiamo già spiegato la realtà è che il Jack Russell Terrier è il cane da tana per eccellenza; i due concetti chiaramente non sono sinonimi. Altre attività che possono essere svolte da questa razza sono sicuramente l’Agility o Disc Dog.

Per saperne di più su queste razze, non perdete l’edizione di oggi.