Conosciamo Volpino Italiano e Spitz Tedesco

La nostra rubrica “il mio cane è felice” continua l’analisi del gruppo 5: dopo aver fatto focus su Siberian Husky, Alaskan Malamute e Samoiedo il 23/10 e sui “cani nordici da caccia” il 06/11 oggi ci concentriamo sul Volpino Italiano e Spitz Tedesco.

Propensioni e caratteristiche

Pur essendo cani da compagnia, queste razze vengono annoverate tra i cani da guardia, poiché spesso utilizzate come “cane sentinella” (loro principale impiego dalla loro creazione); sono in grado, infatti, di allertare i cani da guardia “di nome e di fatto” grazie al loro ottimo udito. Sono cani piuttosto portati a vocalizzare, si fa notare come le varietà di taglia più grande tendano ad avere una maggiore tempra.

Per chi sono adatte queste razze

Volpino Italiano e Spitz Tedesco hanno grossomodo le stesse caratteristiche quanto a tempra e temperamento e li andiamo quindi ad analizzare insieme. Questi Spitz sono tendenzialmente cani affettuosi con la famiglia, rapporto abitualmente rafforzato dalla loro naturale inclinazione al gioco; con gli estranei tendono invece ad essere riservati. Data la loro “vocazione” caratteriale e la piccola stazza vengono spesso scelti come compagni per dei bambini anche se molto piccoli; ricordo, anche in questo caso, l’importanza dell’educazione dei piccoli umani con riguardo al rispetto e all’interazione con ogni cane, indipendentemente dalla stazza.

Per saperne di più leggete i consigili dello staff di Corte Tosoni sull’edizione de la Voce di Mantova.