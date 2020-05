Beccato grazie alle telecamere: aveva tentato di entrare in un’azienda più volte. In manette 64enne di Viadana

VIADANA – E’ stato denunciato per tentato furto aggravato e continuato un uomo nato in provincia di Brindisi e residente a Viadana, classe 1956, per aver tentato di accedere, in più occasioni, mediante la forzatura del portone di ingresso, all’interno di un capannone di Cicognara, in via Aldo Moro. I titolari infatti, dopo essersi accorti di un tentativo di accesso non andato a buon fine, avevano deciso di installare delle telecamere di sorveglianza; nei giorni successivi infatti le telecamere avevano ripreso l’uomo ritentare altre volte di accedere all’azienda, senza però mai riuscirci. Dopo la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Viadana, i militari sono in breve tempo risaliti all’identità del soggetto, che era conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è quindi stato cosi deferito all’Autorità Giudiziarie di Mantova per furto aggravato e continuato.