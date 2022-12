Bollette, Comune di Mantova tra i virtuosi

MANTOVA – Quanto costano a Regioni e città per le bollette di luce e gas? A rivelarlo un report realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto “Pitagora”, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi. Le spese dell’ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a seconda dei livelli di scostamento di spesa individuati, si parla di performance positiva (quando la spesa è inferiore o uguale alla media), scostamento lieve (quando la spesa è compresa tra la spesa media e il 30% in più), scostamento considerevole (quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve e il 100% in più), spesa fuori controllo (quando la spesa supera di oltre il 100% la spesa media). Il rating assegna alla migliore performance la tripla A. Tra le Regioni, le più virtuose sono Emilia Romagna, Lazio e Veneto. La prima ha infatti speso 1.775.126,18 euro per l’energia elettrica e 268.731,28 per il gas, ottenendo un rating relativo rispettivamente di AAA e A. Al Lazio l’energia elettrica è costata 4.572.840,41 euro e il gas 23.714,18, con rating relativo rispettivamente di A e AAA. Il Veneto, infine, ha speso 1.641.176,86 per la prima voce (rating relativo AAA) e 259.787,11 per la seconda (rating relativo A). Sono invece 18 i capoluoghi di provincia italiani più virtuosi nella spesa per luce e gas. Nello specifico, sono: Avellino (che ha speso 99.511,00 euro per energia elettrica e 31.733,37 per gas);

Pordenone (148.388,83 e 19.996,49 euro); Parma (560.550,94 e 227.010,74); Rovigo (391.485,71 e 13.435,53); Carbonia (325.984,77 e 3.534,99);

Reggio Emilia (1.512.651,02 e 58.667,45); Agrigento (733.699,37 e 12.000); Forlì (1.125.308,60 e 137.159,93); Palermo (3.572.364,92 e 1.457.244,48); Brescia (2.309.535,33 e 36.477,47); Caserta (929.402,68 e 74.127,65); Viterbo (556.800,59 e 153.028,58); Pesaro (1.289.028,90 e 81.634,42); Roma (33.721.087,05 e 2.601.199,59); Catania (4.740.126,98 e 2.004,50); Mantova (678.936,33 per luce e 94.849,33 per gas); Cosenza (574.916,35 e 267.100); Bari (5.237.425,09 e 193.058,17).