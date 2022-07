Castel Goffredo: botte e violenze a moglie e cognata, due in arresto

CASTEL GOFFREDO Botte, maltrattamenti, insulti e addirittura un caso di tentata violenza sessuale nei confronti di una donna. Per questo motivo sono finiti in carcere due fratelli di origine indiana, che sono rispettivamente marito e cognato della donna.

Una situazione familiare al limite che la donna all’inizio del mese di luglio ha trovato la forza e il coraggio di denunciare ai carabinieri della stazione di Castel Goffredo che, una volta avvisata la procura e con il coordinamento di quest’ultima, hanno avviato le indagini per codice rosso fino ad arrivare al doppio arresto che è stato messo a segno dai militari castellani nella giornata di mercoledì.

All’interno della famiglia di origine indiana insomma era venuto a crearsi una situazione esplosiva, con i due fratelli (ripetiamo, marito e cognato della donna) che, secondo le indagini, a più riprese nel corso del tempo avrebbero riservato alla donna continue vessazioni, maltrattamenti e appunto anche un caso di tentata violenza sessuale. Nello specifico, secondo le indagini svolte dai militari, i due fratelli si sarebbero resi responsabili in concorso sia della tentata violenza sessuale sia delle lesioni aggravate. Solamente il marito invece sarebbe responabile degli episodi classificati come maltrattamenti in famiglia.

Sta di fatto che la donna, non senza timori e correndo dei rischi, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia ai carabinieri di Castel Goffredo che hanno immediatamente trasmetto tutti gli incartamenti alla procura di Mantova la quale ha dato il via alle indagini per codice rosso, come capita in casi come quello dei due fratelli e della donna.

Nel corso delle indagini, data la gravità dei fatti contestati ai due e considerata la situazione, al giudice per le indagini preliminari, sulla scorta dei riscontri acquisiti, è stata chiesto di emanare un’adeguata misura cautelare – in altre parole il carcere. Appunto considerata la situazione il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, cui i carabinieri della stazione di Catel Goffredo hanno dato esecuzione nel giro di breve tempo, di fatto arrestando i due fratelli che ora si trovano nel carcere di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per la donna, considerate le accuse nei confronti dei due, una boccata di libertà e di sicurezza.