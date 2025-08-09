Colto da malore dopo avere salvato il suo cane finito in Po: gravissimo un 86enne

QUINGENTOLE Dramma sull’argine di Quingentole oggi poco dopo le 13. Il cane di una coppia di anziani coniugi di Brescia che stavano facendo una passeggiata è finito in Po. Il padrone, un uomo di 86 anni, si è calato lungo la scarpata riuscendo a recuperare l’animale con l’aiuto di un passante e anche dei vigili del fuoco. A causa dello sforzo e anche del caldo, però, l’anziano si è sentito male e si è accasciato a terra. Gli stessi vigili del fuoco hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’auto medica del 118. Dopo un ulteriore tentativo di rianimazione da parte del personale medico, l’uomo è stato caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Pieve di Coriano in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo Mantovano.