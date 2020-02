“Dirigenza intimidatoria”: è sciopero alla Barilla di Castiglione

CASTIGLIONE – Scattano gli scioperi alla Barilla. Già il 22 gennaio i lavoratori del colosso alimentare hanno incrociato la braccia per due ore su ogni turno. E, per la settimana prossima, sono previste altre ore di astensione dal lavoro. La mobilitazione è organizzata dalle specifiche sigle alimentari di Cgil, Cisl, Uil e Cobas.

Tutto sarebbe partito ancora alla fine dello scorso anno dalla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento, che avrebbe chiesto alcuni chiarimenti riguardo il parametro “prestazione”, che a fine anno sarebbe stato pari a zero. Più volte la rsu avrebbe chiesto chiarimenti circa tale parametro, senza però ottenere risposte.

Poi, lo scorso 16 gennaio, proprio in merito a tale aspetto si è tenuto un incontro tra rsu e azienda. Durante l’incontro, però, non sarebbero arrivati i chiarimenti chiesti dalla rappresentanza sindacale e, anzi, durante la riunione qualche rappresentante dell’azienda avrebbe rimproverato in modo piuttosto aspro uno dei componenti della rsu, di fronte a tutti i presenti alla riunione.

Visto l’accaduto, tutti i rappresentanti sindacali hanno deciso di abbandonare il tavolo e nel giro di breve tempo, insieme ai sindacalisti di Cgil, Cisl, Uil e Cobas, è stato organizzato il primo sciopero che si è tenuto appunto lo scorso 22 gennaio. In quell’occasione i lavoratori si sono astenuti dal lavoro per due ore su ciascuno dei tre turni della giornata. Ma la lotta di sindacati e lavoratori prosegue: per la prossima settimana sono previsto un altro sciopero.