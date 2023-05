Elezioni. Quorum raggiunto a San Martino, Renoldi confermato sindaco

MANTOVA La lista che sosteneva il sindaco di San Martino Dall’Argine ha superato il quorum e pertanto Alessio Renoldi è stato confermato primo cittadino. Il superamento del quorum del 40%+1 era necessario per la validità del voto a San Martino perché la lista Progetto Comune a sostegno di Renoldi è l’unica che si è presentata, e in caso di non superamento cdl quorum ci sarebbe stato il commissariamento del comune. Le urne sono aperte fino a alle 15 nei cinque Comuni chiamati ad eleggere la compagine elettorale che li accompagnerà nei prossimi cinque anni. Paesi dove già ieri sera alle 19 aveva votato quasi il 40% degli elettori con la sola eccezione proprio di San Martino dall’Argine, in cui alle 19 di ieri era stata registrata l’affluenza più bassa della provincia (al di sotto del 30%. Percentuale risalita attorno al 35% al conteggio delle 23).

I risultati delle amministrative 2023 si sapranno solo nel pomeriggio di oggi quando, alle 15, inizierà la spoglio delle schede.

Intanto, sia alle ore 12 che alle 19 il Comune con la più alta percentuale di votanti è stato Ceresara (alle 19 aveva votato il 43,62%) seguito da Rodigo (42,56%), Borgo Mantovano (36%) e Castel Goffredo (35,17%). Numeri che indicano come, in media, in provincia abbia votato il 37,25% degli elettori.