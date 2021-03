Elicottero in volo sull’Alto Mantovano: carabinieri a caccia di discariche abusive

CASTIGLIONE – Durante la mattinata di oggi 09 marzo 2021, i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), hanno eseguito un servizio di controllo a largo raggio, con sorvolo sul territorio di competenza dell’Alto Mantovano, con lo scopo di accertare la presenza di eventuali discariche abusive e/o altri obiettivi di interesse operativo. Terminato il servizio di osservazione dall’alto, è stato effettuato un posto di controllo, su entrambi i sensi di marcia, in Castiglione delle Stiviere all’altezza dell’azienda “GAMMA BROSS”, dove sono stati controllati complessivamente 15 automezzi e 17 persone. Durante il controllo non sono state elevate infrazione al codice della strada nonché infrazioni in relazione alla nota emergenza sanitaria “COVID-19”.

I controlli, a cura dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, continueranno incessantemente anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo comune di rendere più sicuro il territorio dell’Alto Mantovano, in considerazione anche dell’emergenza sanitaria in corso e anche con lo scopo di contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.