I volontari ripuliscono dai rifiuti l’oasi protetta Wwf “Le Bine” di Ostiglia

OSTIGLIA – I volontari dell’associazione “Foce Chiese trash busters”, gruppo spontaneo di persone che si occupa di salvaguardia ambientale, sul territorio bagnato dal fiume Chiese, dalla sua foce e risalendo il suo corso, dei suoi Comuni rivieraschi mantovani, hanno fatto pulizia lungo la strada che costeggia l’oasi Wwf Le Bine, partendo dal vecchio ponte in ferro sul fiume Oglio tra Acquanegra e Calvatone.

«Gran bel lavoro – spiega Fabrizio Rossi dei Foce Chiese trash busters – quello di sabato pomeriggio sulla strada che costeggia l’oasi Wwf Le Bine. Eravamo in tanti: in 18, con la nota positiva che erano presenti ben nove fra ragazzine e donne che non si sono risparmiate a ciglio strada e nelle scarpate. È stata un’azione importante che ci ha visti coinvolti in collaborazione con la Pro loco di Calvatone nella loro Giornata Ecologica. L’oasi Le Bine è zona di vanto naturalistico. Molto presto riprenderà ad essere meta di ragazzi, famiglie e classi scolastiche da tutto il nord Italia. Abbiamo raccolto tanti rifiuti in sicurezza ed allegria. Ottimo il raccolto, gentilmente offerto dagli ancora troppi incivili, che deturpano questi luoghi dove la Natura è rispettata. Sempre più persone comprendono il bisogno di salvaguardare l’ambiente, noi – conclude Rossi – non demordiamo».