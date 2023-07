Lite finisce a coltellate: 19enne ferito a una gamba

CASTEL GOFFREDO Qualche parola di troppo e forse anche qualche bicchiere di troppo e si è scatenata un rissa tra ragazzini durante la quale è spuntato un coltello. E’ finita con un 19enne ferito in modo superficiale a una gamba e un suo coetaneo denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. E’ successo verso l’una e mezza di oggi a Castel Goffredo nei pressi della discoteca Madeira. Coinvolti nella rissa due giovanissimi, uno di 19 anni residente a Bagnolo e l’altro invece 18enne di origini nordafricane. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Per lui solo un taglio superficiale per una prognosi di pochissimi giorni. L’accoltellatore, bloccato sul posto dagli addetti alla sicurezza del locale è stato poi preso in consegna di carabinieri che hanno anche sequestrato il coltello. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.