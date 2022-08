SERMIDE E FELONICA – Il temporali di ieri e di stanotte hanno colpito tutta la provincia ma in particolare la più bersagliata è stata la zona tra Sermide e Felonica dove sono scesi , in alcuni punti, fino a 70 millimetri di pioggia nel giro di poco tempo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, supportati dagli uomini della protezione civile, per svuotare garage e scantinati allagati soprattutto a Sermide in località Foss.