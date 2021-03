Riqualificazione ex centro servizi: “Per i lavori c’è il bando regionale”

PORTO MANTOVANO – Sono due le mozioni presentate dai consiglieri comunali di opposizione in quota alla Lega – Monica Buoni, Andrea Bindini, Marco Bastianini e Mario Luppi – che saranno oggetto di discussione nel consiglio comunale di giovedì sera a Porto Mantovano. La prima riguarda la rigenerazione dell’ex Centro Servizi situato in zona Malpensata e passa attraverso la candidatura dello stabile dismesso negli ambiti interessati ai “processi di rigenerazione urbana” come consente la legge regionale del novembre 2019.

«Un immobile – evidenzia il consigliere leghista Bastianini – ancora meritevole di una riqualificazione, quindi fattualmente candidabile al bando di Regione Lombardia che dà l’opportunità all’amministrazione di poterlo sistemare ed eventualmente riconvertire». Si consideri che la Regione ha stanziato per le annualità 2021/2022, tramite il medesimo bando, risorse quantificabili in cento milioni di euro suddivisi in due segmenti: quaranta milioni per il 2021 e sessanta per il 2022. Il termine per individuare gli ambiti comunali interessati ai benefici contenuti nel bando scade il 30 aprile. La legge di riferimento ha infatti introdotto significativi interventi sulla legislazione in materia edilizia ponendosi l’obiettivo di promuovere opere di messa in sicurezza, recupero e ripristino della totale efficienza degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati. «Sia l’amministrazione in carica che quelle precedenti sono sempre state a conoscenza dello stato di abbandono in cui versa l’ex Centro Servizi della Malpensata e non a caso hanno sempre caldeggiato la possibilità di alienazione dello stabile con evidenti difficoltà nel renderla attuativa. Tuttavia – concludono i membri dell’opposizione – da anni è quantificato a bilancio per la somma di circa 1 milione di euro, valutazione che per le condizioni del fabbricato e l’attuale crisi sociale ed economica è, a nostro parere, fuori mercato e quindi difficilmente realizzabile. Ecco perché l’opportunità del bando deve essere colta al volo, senza esitare un attimo». L’altra mozione verte sulla ristrutturazione del Parco XXV Aprile in località Soave. «Un parco – sottolinea il collega Andrea Bindini – che da sempre è un punto di riferimento e di aggregazione per la frazione, con la Polisportiva impegnata a organizzare serate a tema e tornei per ragazzi nel campo di calcetto». La proposta che la Lega sottoporrà al vaglio del Consiglio è quella di ristrutturare il campo da tennis e creare un campo di beach volley con annesso impianto di illuminazione e di valutare la possibilità di creare anche un campo da paddle. «Riqualificare l’area perché torni ad essere centrale per la vita della comunità appena le condizioni, si spera presto, lo riconsentiranno».

