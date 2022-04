Atletica leggera – Libertas Mantova, che festa per i 70 anni!

MANTOVA “Una fiaba che dura da 70 anni”: è stata la definizione che più ha colpito alla conferenza stampa in Sala Consiliare sui 70 anni della Libertas Mantova, società sportiva di atletica, simbolo nella nostra città. Una longevità che va celebrata come lo spirito che da sempre anima chi ha l’ha fondata o ne ha fatto parte come atleta o dirigente. La Sala Consiliare del Comune era davvero gremita nel momento iniziale delle celebrazioni per questo avvenimento. Ex atleti e dirigenti hanno voluto essere presenti per festeggiare un fiore all’occhiello per lo sport della nostra città. A fare gli onori di casa il presidente della Libertas Adalberto Scemma che ha introdotto tema e ospiti moderando gli interventi. Al tavolo dei relatori erano presenti il vice sindaco di Mantova Giovanni Buvoli, il consigliere delegato allo sport della Provincia Mattia Di Vito, il presidente della Fidal Provinciale Gianni Truschi e il consigliere della Libertas Grazia Attene. Presente anche il vice presidente della Libertas Albino Portini e il delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana, e poi tanti ex atleti del sodalizio mantovano. Domani, come inizio dei festeggiamenti, vi sarà un meeting di atletica al Campo Scuola con gli Assoluti maschile e femminile (allievi e juniores), con inizio alle ore 15. Sono stati presentati anche due libri usciti per l’occasione: “80 voglia di correre” di Grazia Attene e Luigi Torresani e “I primi 30 anni della Libertas Mantova” di Tito Righi. Scemma ha sottolineato il significato della ricorrenza ringraziando i presenti: «Dobbiamo festeggiare 70 anni di attività con un forte senso di appartenenza che ci lega e che è il frutto del lavoro educativo di tanti anni. Tutto partì con Vincenzo Miglioli e Antonio Fario primo presidente. Toccò a loro coinvolgere la città al progetto Atletica Leggera con pochi mezzi. Furono le basi per un futuro allora solo sognato. Ma il messaggio è arrivato, anche se tanti degli atleti migliori devono emigrare per fare un salto ulteriore. Ma la passione è rimasta ed è quella che ci spinge ad andare avanti». Il vice sindaco Buvoli testimonia l’appoggio negli anni del Comune: «Gli interventi fatti al Campo Scuola lo testimoniano e abbiamo già un investimento da fare di 750.000 euro per i lavori sulla pista coperta. Sono fondi che fanno parte dei 20 milioni di euro ottenuti dalla nostra Amministrazione attraverso un bando ministeriale per la Rigenerazione Urbana». Gianni Truschi ha ricordato i titoli raggiunti a tutti i livelli della Libertas negli anni attraverso le gesta sportive di tanti atleti. Emozionante l’intervento di Grazia Attene che da 65 anni, prima come atleta, poi come allenatrice e dirigente, si reca tutti i giorni al Campo Scuola. In attesa di passare il testimone con altri per poter arrivare a festeggiare i… 100 anni di Libertas. Come hanno caldeggiato anche gli interventi di Tito Righi e Albino Portini.