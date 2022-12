Basket serie A2 m – Criconia: “Forza Staff, rialzati subito a Chiusi”

Mantova Brucia ancora tantissimo la beffa di mercoledì sera nel recupero con l’Allianz Pazienza San Severo ma, come spesso giocatori e allenatori amano sostenere in questi casi, la Staff ha la fortuna di poter subito tornare in campo. Domani in Toscana avrà l’occasione di cercare di conquistare una vittoria utile per la classifica e per archiviare definitivamente l’amaro in bocca per la sconfitta incassata. Mantova si prepara ad affrontare la lunga trasferta in provincia di Siena e ancora più precisamente a Chiusi, città di poco più di 8000 abitanti e che rappresenta una novità tra le avversarie dei biancorossi. Chi la conosce bene è la guardia Martino Criconia, che proprio a Chiusi ha totalizzato 70 presenze tra il 2020 e il 2022, conquistando una promozione in serie A2 e raggiungendo le semifinali play off nella scorsa stagione. «C’è tanto rammarico per la sconfitta con San Severo, anche perché eravamo riusciti a recuperare la gara nel secondo tempo – sottolinea Criconia – Adesso abbiamo la fortuna di tornare in campo subito e provare a riscattarci immediatamente. Per me sarà emozionante tornare a Chiusi: lì sono cresciuto come giocatore e come uomo. Si tratta di una gara delicata e sfide di questo tipo sono sempre decise dai dettagli. Chiusi è reduce da un buon momento della stagione. Sarà una partita molto tecnica e fisica». Il tecnico Giorgio Valli dovrà rimanere con il dubbio legato alle condizioni di Andrea Calzavara che sarà valutato il giorno stesso della partita: il playmaker è uscito anzitempo dalla sfida con San Severo per una distrazione alla capsula della spalla sinistra. Chiusi, reduce dalla vittoria a Chieti nel recupero di mercoledì scorso, ha 6 punti in classifica e tenterà quindi di agganciare proprio gli Stings: «Periodo intenso con partite ravvicinate e molto importanti – analizza il capitano dei toscani Davide Bozzetto – Arriviamo dalla buona vittoria esterna a Chieti e l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada. Sappiamo che non sarà facile perché Mantova è una squadra forte che giocherà con tanti stimoli e voglia di fare. Dovremo farci trovare pronti fin dal primo secondo». Chiusi comunica di avere il roster a completa disposizione. Ieri sera, nell’anticipo della 10ª giornata, Nardò ha espugnato Ferrara 80-77.

Leonardo Piva