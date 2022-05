Basket serie A2 m – La Staff batte Verona in gara-3 e riapre la serie play off

MANTOVA In una GranaArena vestita a festa gli Stings riescono nell’impresa di allungare la serie a Gara 4 imponendosi per 66-59 contro la Tezenis Verona. Gli uomini di Valli, nonostante la pesante assenza di Stojanovic, riescono ad imbastire una grande prestazione di squadra portando ben 4 uomini in doppia cifra e a regalare al pubblico mantovano un’altra puntata di questo avvincente derby playoff.

Continua la maledizione degli infortuni che non abbandona la Staff anche in questa gara decisiva, coach Valli deve infatti rinunciare a Stojanovic per un problema al polpaccio. La Staff nonostante le avversità parte a tutta: Cortese, Maspero e Potts segnano dalla lunga, Iannuzzi e Ferrara sono reattivi a rimbalzo offensivo cosi come Spizzichini mentre un sorprendente Basso mette 5 punti filati. Verona si aggrappa al talento di Johnson ma dopo i primi 10′ il tabellone recita 29-14 per gli Stings nella bolgia della GranaArena. Nella seconda frazione la musica non cambia: Mastellari infila la tripla, Iannuzzi e Laganà segnano dalla lunetta e dopo un contatto sotto il canestro veronese Iannuzzi rovina a terra colpito duro da Johnson e gli arbitri espellono i talento straniero gialloblù tra le vibranti proteste ospiti. Verona prova a reagire affidandosi ad Anderson ed all’esperienza di Rosselli ma nel finale di frazione il centro dalla media di Laganà e la tripla di Maspero regalano il +14 (45-31) agli Stings con le squadre che tornano negli spogliatoi. Al rientro sul parquet arriva puntuale la reazione veronese: Grant fa sentire i muscoli nell’area virgiliana, piovono le triple firmate Anderson-Spanghero-Casarin mentre la Staff segna con il contagocce e gli uomini di Ramagli risalgono la china fino al -2 (53-51) con gli ultimi 10′ da giocare nella bolgia della GranaArena. Nell’ultimo periodo gli Stings si ricompattano: Iannuzzi segna su rimbalzo offensivo, Cortese la mette dalla media e poi vola a schiacciare su assist di Potts con Mantova che allunga sul 59-51 a 7′ dal gong. Anderson prova a scuotere i suoi con una bomba ma i liberi di Potts e Laganà mantengono la Staff sul +8 (63-55) con 2′ da giocare. Anderson pesca un’incredibile gioco da 4 punti ma il 3/4 dalla lunetta firmato Iannuzzi – Maspero regala il +7 (66-59) a Mantova con 44″ sul cronometro. Verona non ha più la forza di reagire e la Staff fa sua Gara3 con il risultato finale di 66-59 nel tripudio della GranaArena. Appuntamento a Gara 4 Domenica prossima alle 18.

Alessio Negri

STAFF MANTOVA-TEZENIS VERONA 66-59

STAFF MANTOVA Ferrara 2 (1/3 0/2), Maspero 7 (0/2 2/6), Cortese 10 (3/5 1/4), Lo, Laganà 10 (3/6 da due), Mastellari 3 (1/1 da tre), Iannuzzi 13 (4/12 da due), Basso 5 (1/3 da due), Spizzichini 4 (2/3 da due), Potts 12 (2/7 2/6). All.: Giorgio Valli.

TEZENIS VERONA Caroti (0/3 0/6), Rosselli 5 (2/3 0/5), Anderson 16 (2/2 3/10), Grant 6 (2/3 0/3), Pini 8 (2/5 1/1), Spanghero 5 (1/1 0/2), Udom (0/3 da tre), Adobah ne, Nonkovic ne, Candussi 2 (0/4 0/1), Casarin 5 (1/2 1/2), Johnson 12 (3/5 2/2). All.: Alessandro Ramagli.

ARBITRI Gagno, Pellicani, Giovannetti.

NOTE Tiri liberi: M 16/29, V 12/18. Rimbalzi: M 46 (Potts 13), V 42 (Candussi 7). Assist: M 9 (Laganà 3), V 9 (Rosselli 6). Falli fatti: M 20, V 24. Espulso Johnson al 12’.