Basket serie C Silver – Quistello, coach Gabrielli: “Speriamo si possa concludere in maniera dignitosa il campionato”

QUISTELLO Sei vittorie consecutive, ottimo momento di forma, quinto posto in classifica e poi il brusco stop a causa dell’emergenza Coronavirus. La Negrini Quistello ha visto così interrotta la sua marcia. «Ci tenevamo a continuare – afferma il tecnico Marco Gabrielli -, ma siamo consapevoli che l’attività andasse sospesa». Nel frattempo, dopo uno stop di quasi un mese, come si mantengono in forma i ragazzi? «Ho mandato un programma individuale a tutti, di potenziamento muscolare e attività aerobica per mantenersi in allenamento dal punto di vista fisico. E poi hanno indicazioni di lavoro sui fondamentali d’attacco, ma limitati ai ragazzi che hanno un canestro in cortile o che possono esercitarsi senza infrangere le regole. Il programma tecnico verte sul tiro». In questo periodo, con le palestre chiuse e l’impossibilità di vedersi, i ragazzi e lo staff si tengono in contatto grazie ad alcune chat. Coach Gabrielli tiene tutti sott’occhio sempre. Non ci si può allenare insieme, ma non si deve restare fermi: «Posto dei frammenti di video di partite per fare in modo che ricordino bene quello che facevamo nei momenti buoni e nei momenti meno buoni. Nel primo caso per fissarselo bene nella mente e nel secondo per imparare dagli errori». Certo, non è facile tenersi in forma in casa, ma gli atleti del Quistello non si lamentano: «Si trovano bene con i programmi. Tutti fanno il lavoro aerobico e muscolare, pochi invece hanno la possibilità di allenare il tiro o il ball-handling». Difficile dire, con la continua emergenza nel nostro Paese, posto che la salute viene prima di tutto, se sarà possibile tornare in campo e proseguire il campionato. «A seconda dei giorni sono più o meno ottimista. Spero si possa arrivare a una conclusione della stagione, ma non so dire quale, e non so quanto staremo fermi ancora. Speriamo si possa permettere alle squadre di terminare il campionato in maniera dignitosa». Intanto anche il tecnico Gabrielli resta a casa, e studia. «Faccio aggiornamento personale con letture specifiche, visione di filmati e clinic online. Tutto utile per la crescita professionale». (c)