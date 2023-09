Basket U15 – Il classe 2009 Pizzamiglio dal San Pio X al Cantù

Mantova Nuova avventura per Giovanni Pizzamiglio. L’esterno classe 2009, cresciuto nel San Pio X, passa al Pgc Cantù per proseguire il suo percorso di crescita. Per tutta la società biancorossa è una grande soddisfazione. Giovanni è cresciuto cestisticamente nel Centro Minibasket del San Pio X, che grazie alla sua organizzazione, riesce a rispondere a tutti i bisogni dei minicestisti: dai momenti di gioco, alla costante crescita e al continuo confronto. Giunto nel settore giovanile, Giovanni ha compiuto un salto di qualità importante negli ultimi anni, diventando un elemento di spicco dell’eccellente annata 2009. Questo gruppo, infatti, ha vinto il campionato Under 13 Silver regionale nel 2022 e lo scorso giugno ha raggiunto il terzo posto nell’Under 14 Gold, oltre a conquistare il titolo nazionale nella categoria Under 14 Csi.

Ciro Tosetti, il responsabile del settore giovanile del San Pio X, fa il suo augurio a Pizzamiglio: «E’ un ragazzo che è cresciuto davvero tanto nell’ultimo periodo, tanto che è stato seguito da diversi club e ha attirato interesse da mezza Italia. Siamo sicuri che potrà affermarsi anche nella nuova realtà di Cantù. Tra l’altro, potrebbe essere un nostro avversario in questa stagione, dato che, come Cantù, parteciperemo al campionato Under 15 Eccellenza – il livello più alto del basket lombardo – con i nostri ragazzi del 2009». In bocca al lupo a Giovanni e ai giovani talenti biancorossi.