Buca pericolosa: i cittadini chiedono un intervento

LEVATA (Curtatone) – Una buca pericolosa in via della Costituzione e scoppia la polemica sui social: a segnalare il fatto un cittadino cui sono poi seguiti diversi commenti di altri utenti che hanno lamentato la pericolosità de tratto auspicando in un rapido intervento del Comune.

Cerchioni a bordo strada, forse persi da qualche auto finita con le ruote nella buca: questa la scena descritta da un utente sulla pagina Facebook “Sei di Curtatone se…”. Un post che ha ben presto trovato il sostegno di diversi utenti che, a loro volta, lamentano le cattive condizioni di via della Costituzione e, nello specifico, una buca nei pressi della Comet.

Tanti anche i cittadini che segnalano come la strada sia pericolosa anche per chi deve percorrerla in bicicletta vedendosi costretto a zigzagare per evitare cadute.

Una situazione di pericolo – probabilmente accresciuta dalle forti piogge di questi ultimi giorni che hanno danneggiato ulteriormente il manto stradale – per cui i cittadini chiedono un rapido intervento del Comune accusato di essere poco presente su questo fronte: tra i cittadini c’è chi segnala come la buca di via della Costituzione fosse stata segnalata anche in passato salvo poi essere sistemata ma, parrebbe, non in modo definitivo. L’auspicio dei cittadini, è insomma, quello di vedere riasfaltato l’intero tratto senza dover ricorrere a sistemazioni provvisorie delle buche che dopo le prime intemperie richiedono nuovamente una sistemazione.