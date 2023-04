Calcio Promozione – Del Bar: “Il San Lazzaro è vivo, ma occorre fare di più”

MANTOVA Un girone di ritorno complicato per il San Lazzaro, fanalino di coda nel 2023 con soli 8 punti in undici partite. A quota 26 i biancazzurri cittadini sono in piena zona play-out, e c’è lo spettro della scorsa stagione, quando dopo un girone d’andata favoloso, il SanLa si era salvato rocambolescamente nella doppia sfida con la Bagnolese. Tutto però è ancora possibile, dato che la salvezza è distante quattro punti, ma bisogna darsi una mossa. Significativo il pareggio strappato a Governolo domenica, che ha interrotto il digiuno durato tre gare. Insomma, la luce si vede in fondo al tunnel, o almeno così sperano i biancazzurri: «E’ stata una partita insidiosa – afferma l’attaccante Gyeson Del Bar, ex di turno – . Se l’avessimo sbloccata per primi, probabilmente saremmo anche riusciti a portarla a casa. Però anche il punto, seppur poco utile, può darci un po’ di morale, assieme al fatto di non aver subito reti. Abbiamo provato a fare quanto preparato in settimana. Anche i Pirati sono stati molto guardinghi in difesa: alla fine nessuno è riuscito a segnare».

«Nelle ultime partite – dice il bomber dei cittadini – il rendimento è calato ulteriormente e non riesco a darmi una spiegazione di come sia stato possibile. Possiamo evitare i play out e penso che ce la faremo. Questa rosa, nel girone d’andata, ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti. Forse abbiamo peccato un po’ di presunzione nel ritorno: visti i risultati ottenuti all’andata, inconsciamente dobbiamo aver pensato che salvarsi fosse più facile». «Sono tornato la scorsa estate – continua Del Bar -, perché la prima esperienza qui si era chiusa anzitempo con un infortunio, e volevo ritrovare finalmente me stesso: anche grazie all’aiuto del preparatore atletico mi sono ristabilito e sono andato in doppia cifra. Ma non basta: voglio dare qualcosa in cambio al SanLa. Sarebbe bello salvare la squadra con i miei gol». Dopo la pausa pasquale, arriva al Migliaretto la seconda forza del campionato, l’Orceana. «Sarà una gara importante, che non vogliamo perdere. Il calendario che ci attende è difficile, sulla carta – conclude Gyeson – perché poi avremo Vighenzi, Borgosatollo e Voluntas Montichiari. Per noi saranno tutte sfide da dentro o fuori: vere e proprie finali».