Calcio Seconda Cat. – Rossetti: “Castellucchio, conta su di me Quest’anno stavamo facendo grandi cose”

CASTELLUCCHIO Un nome, una garanzia. Omero Rossetti ha guidato il Castellucchio ai vertici della Seconda Categoria (al momento dello stop era terzo, con 37 punti, a -4 dalla vetta) e si candida per la panchina anche nella prossima stagione. «Da parte mia non ci sono problemi – assicura Rossetti – sono in attesa di un segnale dalla società, che immagino dovrà fare i conti con la situazione economica generale. La squadra, quest’anno, è andata oltre le più rosee aspettative: ringrazio i ragazzi per quanto hanno fatto. Nell’ambiente c’erano fiducia ed entusiasmo, la nostra posizione in classifica, terzi a quattro punti dal Sermide e tre dai Santi, parla chiaro. L’obiettivo play off era alla portata, ma con tante gare ancora da giocare, avremmo addirittura potuto vincere il campionato e centrare una inaspettata promozione. La sospensione del torneo ha frenato la corsa della squadra, che era in salute e stava dando grandi soddisfazioni a me, alla dirigenza e ai tifosi».